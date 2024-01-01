MG показала новий електричний кросовер ES5

Як передає Carscoops, компанія вже представила автомобіль у Китаї й очікується, що незабаром електромобіль дебютує і на інших ринках, зокрема в Європі. Впізнати новинку можна за суцільною решіткою радіатора, що відрізняє ES5 від інших моделей MG з двигуном внутрішнього згорання.

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Однак, новинка також має вентиляційні отвори, подібні до MG Cyberster, та інакшу розділену оптику. Водночас задня частина майже ідентична до MG4. Електропозашляховик має довжину в 4476 мм, що робить його на 162 мм довшим за попередній ZS EV. Колісна база автівки була збільшена до 2730 мм.

MG ES5 оснащений одним електромотором на задній осі, що видає 170 к.с. й 250 Нм крутного моменту. Чи отримає модель версію з двома електромоторами та повним приводом наразі невідомо. Китайська версія доступна з трьома різними варіантами батарей на вибір від SAIC-CATL.

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Повідомляється, що найбільша має ємність в 62,2 кВт-год. Очікується, що вихід MG ES5 на експортні ринки відбудеться у 2025 році. У Європі він конкуруватиме з Kia EV4, Peugeot E-2008 та іншими компактними електричними кросоверами.