MG показала новый электрический кроссовер ES5

Как передает Carscoops, компания уже представила автомобиль в Китае и ожидается, что вскоре электромобиль дебютирует и на других рынках, в частности в Европе. Узнать новинку можно по сплошной решетке радиатора, отличающей ES5 от других моделей MG с двигателем внутреннего сгорания.

Читайте также: Представлен рестайлинговый MG 5: фото

Однако, новинка также имеет вентиляционные отверстия, подобные MG Cyberster, и иную разделенную оптику. В то же время задняя часть почти идентична MG4. Электровнедорожник имеет длину в 4476 мм, что делает его на 162 мм длиннее предыдущего ZS EV. Колесная база автомобиля была увеличена до 2730 мм.

MG ES5 оснащен одним электромотором на задней оси, выдающим 170 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Получит ли модель версию с двумя электромоторами и полным приводом пока неизвестно. Китайская версия доступна с тремя различными вариантами батарей на выбор от SAIC-CATL.

Также интересно: MG представила ZS нового поколения с мощной гибридной установкой

Сообщается, что самая большая имеет емкость в 62,2 кВт-ч. Ожидается, что выход MG ES5 на экспортные рынки состоится в 2025 году. В Европе он будет конкурировать с Kia EV4, Peugeot E-2008 и другими компактными электрическими кроссоверами.