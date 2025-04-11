MG готує новий електричний позашляховик

Як зазначає Carscoops, на тизерних фото помітно, що автомобіль матиме вертикальну задню й передні частини, світлодіодні смуги на всю ширину кузова. Крім того, Cyber X отримав світлодіодні восьмикутні логотипи бренду.

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Зображення профілю дозволяють побачити розширені колісні арки, приховані дверні ручки врівень з кузовом та пару рейлінгів на даху. Загальний дизайн буде розкрито під час презентації, проте наразі зовнішність моделі виглядає досить незвично та привабливо.

Технічні деталі наразі невідомі, але китайські звіти повідомляють, що X стане одним із перших автомобілів, які скористаються перевагами нової платформи SAIC E3, яка має конструкцію де акумуляторна батарея зроблена частиною конструкції автомобіля, щоб зменшити вагу.

Вона дозволяє створювати як повністю електричні, так і гібридні автомобілі, проте наразі невідомо, в якому саме варіанті пропонуватиметься Cyber X. CarNewsChina стверджує, що X матиме напівтвердотільні акумулятори, розширені функції допомоги водієві та складну інтеграцію телефону в мультимедіа автомобіля.

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Також очікується, що автовиробник готує понад пів дюжини нових моделей, зокрема MG4 другого покоління, про який ми писали раніше, а також чотири нових авто, два кросовери та оновлений Cyberester.