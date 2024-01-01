Действительно ли гибриды существенно экономят топливо: результаты исследования

Как рассказывает CarExpert, ранее эксперты AAA (Австралийской автомобильной ассоциации) сравнивали транспортные средства по их официальным показателям потребления топлива. Теперь они сравнили потребление гибридов и их бензиновых аналогов.

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Испытания включало традиционные гибриды – Toyota RAV4, Toyota Corolla, Toyota Camry и Toyota Kluger, Haval Jolion, Honda CR-V, а также два мягких гибрида – Subaru Forester и Suzuki Swift.

Тестирование AAA в реальных условиях показало, что три из четырех гибридных моделей Toyota (Corolla, Camry и Kluger) потребляли на 30% меньше топлива по сравнению с обычными бензиновыми версиями, тогда как RAV4 Hybrid потреблял на 29,4 процента меньше.

Однако только RAV4 и Corolla превзошли показатели экономии топлива в сравнительных лабораторных тестах в реальном мире, тогда как в тесте AAA была меньшая разница в потреблении топлива между бензиновыми и гибридными Camry и Kluger по сравнению с лабораторным тестом.

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В то же время Honda CR-V потребляет на 23,5% меньше бензина, чем его аналог с традиционным ДВС, тогда как показатели китайского Haval Jolion существенно отличались: в лаборатории гибрид потребляет на 38,3 процента меньше топлива, чем бензиновая модель, но в дорожных тестах AAA разница составляла лишь 16,5%.

Звание худшего среди протестированных получил Subaru Forester. С мягкой гибридной установкой он потребил больше горючего, чем обычная бензиновая версия – на 2,8% во время дорожных испытаний и на 9,5 процентов в лаборатории. Но, следует заметить, что испытания проходила модель прошлого поколения.

Напоследок, Suzuki Swift, который имеет 12-вольтовую мягкую гибридную систему, смог использовать на 17,5 процента меньше топлива во время реальных тестов, чем его бензиновый аналог. Этот результат даже превзошел показатели гибридного Jolion.

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Все дорожные испытания AAA на 93-километровой петле вблизи города Джилонг. Протоколы тестирования базируются на законодательстве Европейского Союза, но разработаны для Австралии по результатам консультаций между пиковой группой и местными регуляторами и промышленностью. Сообщается, что в этом году эксперты организации проведут тестирование расходов электромобилей.