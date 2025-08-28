Імпорт електромобілів зріс на 40%

Посилання скопійовано!
За пів року в Україну було імпортовано 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV), повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату. Це на 38% більше, ніж роком раніше.
Загальна митна вартість цих авто склала $813,8 млн. З цієї кількості новими були 9,6 тис. авто. (+19%), а 33,1 тис. – вживані (+45%). Загальна митна вартість нових електромобілів становила $232,1 млн.
Імпорт вживаних електромобілів коштував – $581,7 млн.
Левову частку нових електромобілів (91%) було завезено з Китаю.
- На другому місці Японія (4%).
- На третьому – Німеччина (3%).
Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (39%).
- Другий результат у Кореї – 17%.
- Третій у Німеччини – 15%.