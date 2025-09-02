Які нові електромобілі представили у Києві: фото

Виставка "Електроспектива 2025" пройшла в столичному UNIT.City. Захід складався з виставки нових електромобілів, панельних дискусій на тему ринку електромобілів та зарядної інфраструктури, а також тест-драйвів деяких новинок.

До речі імпорт електромобілів зріс на 40%

Серед новинок, які раніше не бачила українська публіка – електричний пікап JAC T9 EV, спортбек Audi S6 e-tron, електричний позашляховик Mercedes-Benz G500 EQ, повний модельний ряд ZEEKR, Ford Puma Gen-E, ORA E3, BMW iX, BMW i5 M60, MINI Cooper.

Китайський пікап JAC T9 EV має повний привід, батарею на 88 кВт*год та ціну в 1 890 000 грн.

Міський хетчбек ORA E3 ціною 935 тисяч грн від китайського GWM в Україні забезпечений гарантією в 7 років чи 160 тисяч кілометрів.

Ford Puma Gen-E має запас ході від 364 км в комбінованому циклі до 506 км в місті та ціну в 1,5 млн гривень.

Експозиція виставки налічувала понад два десятки електромобілів.