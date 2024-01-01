Suzuki готовит конкурента для Mazda MX-5

Как отмечает Carscoops, компания Suzuki не предоставляет никакой официальной информации по этому поводу, однако, инсайдеры сообщают, что родстер с названием Cappuccino будет братом концепции Daihatsu Vision Copen и Toyota S-FR.

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Оригинальный Suzuki Cappuccino был представлен в 1991 году и позиционировался как модель kei car. В то же время модель нового поколения значительно увеличится в размерах и будет конкурировать с Mazda MX-5 Miata. По предварительным данным родстер может иметь длину 2895 мм с колесной базой 2410 миллиметров.

Toyota S-FR

Поговаривают, что под капотом новинки будет установлен 1,3-литровый трехцилиндровый турбомотор от Toyota с максимальной мощностью до 150 лошадиных сил. Альтернативным вариантом является атмосферный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,6 литра.

Daihatsu Vision Copen

Вероятно, модель будет предлагаться как с механической, так и автоматической коробкой передач. Пока рано делать предположения относительно будущего дизайна автомобиля, однако, художники Carscoops взяли за основу Daihatsu Vision Copen и внешность нового Suzuki Swift.

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Вполне вероятно, что компания Suzuki сначала может представить концептуальную версию будущего родстера, тогда как дебют серийной версии модели ожидается в 2026 году.