Suzuki готує конкурента для Mazda MX-5

Як зазначає Carscoops, компанія Suzuki не надає жодної офіційної інформації з цього приводу, проте, інсайдери повідомляють, що родстер з назвою Cappuccino буде братом концепції Daihatsu Vision Copen та Toyota S-FR.

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Оригінальний Suzuki Cappuccino був представлений в 1991 році й позиціонувався як модель kei car. Водночас модель нового покоління значно збільшиться у розмірах й конкуруватиме з Mazda MX-5 Miata. За попередніми даними родстер може мати довжину 2895 мм з колісною базою 2410 міліметрів.

Toyota S-FR

Подейкують, що під капотом новинки буде встановлено 1,3-літровий трициліндровий турбомотор від Toyota з максимальною потужністю до 150 кінських сил. Альтернативним варіантом є атмосферний чотирициліндровий двигун об’ємом 1,6 літра.

Daihatsu Vision Copen

Ймовірно, модель пропонуватиметься як з механічною, так і автоматичною коробкою передач. Наразі зарано робити припущення щодо майбутнього дизайну автівки, проте, художники Carscoops взяли за основу Daihatsu Vision Copen та зовнішність нового Suzuki Swift.

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Цілком ймовірно, що компанія Suzuki спочатку може презентувати концептуальну версію майбутнього родстера, тоді як дебют серійної версії моделі очікується у 2026 році.