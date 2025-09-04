Suzuki представила новий флагманський кросовер розміром з Grand Vitara

Як пише Carscoops, довжина нового Suzuki Victoris сягає 4360 мм, ширина – 1795 мм, а висота – 1655 міліметрів. Порівняно з Grand Vitara, він лише на 15 мм вищий і на 10 мм ширший, тоді як обидва мають однакову колісну базу у 2600 мм. Хоча за європейськими стандартами Victoris класифікується як субкомпактний позашляховик, в Індії він виконує роль флагманської моделі Suzuki.

Дизайн моделі суттєво відрізняється від інших моделей бренду. Кросовер має більші світлодіодні фари, вузьку решітку радіатора та повітрозабірники в бампері, що зливаються разом над ледь помітною захисною пластиною. Бічний профіль вирізняють квадратні колісні арки, що обрамляють колеса з 17-дюймовими легкосплавними дисками.

Ззаду увагу привертають світлодіодні задні ліхтарі на всю ширину кузова. Усередині Victoris виділяється цифровою панеллю приладів біля 10,1-дюймового інформаційно-розважального екрана, розташованого високо на консолі. Текстурована оббивка та панорамний люк доповнюють салон, а преміальні штрихи для індійського ринку включають 64-кольорову атмосферну підсвітку.

Список оснащення доповнюють вентильовані передні сидіння, бездротова зарядка, аудіосистема Harman з Dolby Atmos, камери на 360 градусів, можливість інтеграції Alexa та електропривод дверей багажника з безконтактним керуванням. Це також перший Maruti Suzuki, оснащений системами допомоги водієві 2-го рівня.

Покупці зможуть замовити свій Suzuki Victoris як однотонному, так і у двоколірному оздобленні з контрастним дахом. Модель використовує ту саму платформу Heartect, що й Grand Vitara, та має аналогічну лінійку силових агрегатів. На вибір пропонуються м’який гібрид, повний гібрид та біпаливна (бензин/CNG) версії.

Найпотужнішою моделлю є повноцінний гібрид, який поєднує 1,5-літровий двигун з електродвигуном, що забезпечує сукупну потужність 85 кВт (116 к.с.) та крутний момент в 141 Нм. Ця версія передає потужність через шестиступінчасту автоматичну коробку передач до системи повного приводу Suzuki Allgrip Select.

Maruti Suzuki ще не оголосила ціну на Victoris в Індії, але вже приймає попередні замовлення з депозитом у розмірі 11 000 рупій (125 доларів). Вартість кросовера, ймовірно, буде вищою за ціну Grand Vitara, яка зараз доступна за ціною від 13,35 до 23,86 лакхів рупій ($15 200 до $27 100). Чи вийде модель за межі Індії, поки що невідомо.