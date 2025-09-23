Suzuki впервые за более чем 20 лет сменила логотип: фото

Автопроизводители все чаще отказываются от 3D-эмблем в пользу плоских форм. Дизайнеры отмечают, что двумерные логотипы, как правило, лучше отображаются на маленьких экранах, где люди чаще всего взаимодействуют с брендами сегодня. Suzuki решила не игнорировать этот тренд и представила первый редизайн своего логотипа с 2003 года. Значок сохранил традиционный силуэт “S”, который почти не изменился с 1958 года, но теперь он имеет гладкую, плоскую поверхность с четкими контурами, обводящими края.

Хромированное покрытие заменили на яркое серебряное, которое несколько напоминает алюминий. Компания говорит, что этот выбор является более экологичным. Интересно, что кроме Suzuki плоские логотипы уже имеют Volkswagen, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Opel, Renault, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Lotus, Jaguar, Buick и Lamborghini, хотя, вероятно, этот список будет продолжать увеличиваться.

Японский автопроизводитель подтвердил, что обновленный значок является частью широкого продвижения идентичности бренда под слоганом “By Your Side” (“Рядом с тобой”). Впервые он появится на концептуальных моделях, которые будут представлены на выставке Japan Mobility Show 2025 30 октября. Впоследствии новый логотип получат все модели Suzuki. Поскольку пропорции эмблемы остаются неизменными, ее можно будет легко установить на решетки радиатора и задние двери уже существующих моделей.

"Новая эмблема воплощает стремление Suzuki “ставить себя на место клиента для создания ценных продуктов”, что всегда было основной ценностью, а также нашу решимость брать на себя новые вызовы в будущую эпоху. Под корпоративным лозунгом “Рядом с вами” мы будем продолжать обеспечивать инфраструктурную мобильность, тесно связанную с повседневной жизнью, двигаясь вперед вместе с нашими клиентами и делая свой вклад в реализацию устойчивого будущего", – сказал президент и генеральный директор Suzuki Тошихиро Сузуки