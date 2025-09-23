Какие новые штрафы для водителей готовит полиция

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал на странице epravda.com.ua о разработанных полицией и МВД инициативах, которой позволят повысить штрафы для водителей, а также введут новые виды нарушений.

Среди законодательных инициатив МВД: