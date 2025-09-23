Какие новые штрафы для водителей готовит полиция

ФОТО: yaizakon.com.ua|
Новые штрафы для водителей
Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал на странице epravda.com.ua о разработанных полицией и МВД инициативах, которой позволят повысить штрафы для водителей, а также введут новые виды нарушений.
Среди законодательных инициатив МВД:
- обязательные зимние/всесесезонные шины, штрафы до 8500 грн, в случае повторных нарушений – лишение прав;
- скоростной режим – снижение "нештрафованного порога" с 20 до 10 км/ч, четкая градация штрафов за нарушение ограничений скорости;
- световозвращающие элементы для пешеходов – обязательное использование в темное время суток или в условиях недостаточной видимости;
- "система штрафных баллов" для нарушителей и возможность гражданам фиксировать нарушения.
- усиление ответственности за систематические нарушения ПДД – повторные нарушения (светофор, обгон, пешеходные переходы) будут караться большими штрафами и лишением прав;
- дрифт – штраф до 17 тыс. грн и лишение прав;
- превышение шума – штраф до 34 тыс. грн;
- управление в состоянии опьянения во время военного положения – возможность конфискации ТС в пользу подразделений ВСУ.