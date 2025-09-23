Укр
Ру

Які нові штрафи для водіїв готує поліція

Штрафувати водіїв хочуть за невідповідні сезону шини, гучний вихлоп, дрифт та перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год.
Штрафи для водіїв: проєкт - Auto24

ФОТО: yaizakon.com.ua|

Нові штрафи для водіїв

Євген Гудущан
logo23 вересня, 11:11
logo0
logo0 хв

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів на сторінці epravda.com.ua про розроблені поліцією та МВС ініциативи, якій дозволять підвищити штрафи для водіїв, а також введуть нові види порушень.

Читайте також: За висунутий у вікно лікоть штрафують на 338 євро: де саме

Серед законодавчих ініціатив МВС:

  • обов’язкові зимові/усесезонні шини, штрафи до 8500 грн, у разі повторних порушень – позбавлення прав;
  • швидкісний режим – зниження "нештрафованого порогу" з 20 до 10 км/год, чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості;
  • світлоповертальні елементи для пішоходів – обов’язкове використання в темну пору доби чи за умов недостатньої видимості;
  • "система штрафних балів" для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення.
  • посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР – повторні порушення (світлофор, обгін, пішохідні переходи) каратимуться більшими штрафами та позбавленням прав;
  • дрифт – штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;
  • перевищення шуму – штраф до 34 тис. грн;
  • керування в стані сп’яніння під час воєнного стану – можливість конфіскації ТЗ на користь підрозділів ЗСУ.

#Законодавство #Штрафи #Безпека дорожнього руху #Поліція #Головні новини #Новини