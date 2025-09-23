Які нові штрафи для водіїв готує поліція

ФОТО: yaizakon.com.ua|
Нові штрафи для водіїв
Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів на сторінці epravda.com.ua про розроблені поліцією та МВС ініциативи, якій дозволять підвищити штрафи для водіїв, а також введуть нові види порушень.
Серед законодавчих ініціатив МВС:
- обов’язкові зимові/усесезонні шини, штрафи до 8500 грн, у разі повторних порушень – позбавлення прав;
- швидкісний режим – зниження "нештрафованого порогу" з 20 до 10 км/год, чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості;
- світлоповертальні елементи для пішоходів – обов’язкове використання в темну пору доби чи за умов недостатньої видимості;
- "система штрафних балів" для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення.
- посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР – повторні порушення (світлофор, обгін, пішохідні переходи) каратимуться більшими штрафами та позбавленням прав;
- дрифт – штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;
- перевищення шуму – штраф до 34 тис. грн;
- керування в стані сп’яніння під час воєнного стану – можливість конфіскації ТЗ на користь підрозділів ЗСУ.