За висунутий у вікно лікоть штрафують на 338 євро: де саме

В Італії навіть за умови гарного знання й дотримання вимог європейських правил дорожнього руху водій з іншої країни можете втрапити в халепу й нарватися на чималий штраф.

Як пише moto.pl, все це спрямовано на покращення безпеки водіїв та пасажирів. Деякі правила здаються досить дивними, але їх ігнорування обернеться суттєвим фінансовим покаранням.

Як італійці “оцінюють” лікоть у вікні

Ця поза водія знайома усім – багато хто люблять висувати лікоть у вікно. Такий стиль водіння, коли водій опускає вікно та злегка висуває лікоть, спираючись ним на край дверей, доволі поширений, особливо у спеку.

Дехто при цьому навіть краєчок даху мацає пальчиками та вистукує ритми мелодій з динаміків аудіосистеми. Ось тільки шанувальникам таких музичних жестів в Італії поліція відразу виписує контрамарку в банк для сплати штрафу.

Намацати краєчок даху можна, але в Італії за це можна отримати штраф. Фото: Freepik

Причини такої пози різні. Одні роблять це щоб охолонути (звідси і назва – холодний лікоть), інші – щоб привернути увагу до себе та свого автомобіля, демонструючи свою розслабленість.

В 1990-х роках це вважалося частиною "хвалькуватого водіння". Сьогодні це радше гумористичний жест. Така поза за кермом в Італії може "коштувати" від 85 до 338 євро.

Еротичні натяки також караються штрафом

Через вікно автомобіля можна стати "спонсором" італійської скарбниці й за інше ігнорування тамтешніх правил. Наприклад, залишене відкрите вікно на стоянці вважається "заохочуванням до крадіжки". Це тягне за собою штраф від 42 до 173 євро.

Попри те, що водіння без одягу саме по собі не є прямим порушенням правил дорожнього руху, воно може стати проблемою, якщо хтось у громадських місцях побачить вас і образиться.

Коли спекотно і водій зняв сорочку, то йому точно гроші заважають. Фото: сайт CarExplore

Отож у деяких італійських містах водіння з голим торсом може призвести до штрафу в 500 євро. Так що подібних еротичних натяків навіть за умови гарної фігури з мускулистими м'язами краще уникати.

Загалом перед поїздкою до Італії варто хоча б разочок пробігти очима місцеві дорожні закони і тоді ви знатимете, що залишений увімкнений двигун під час стоянки тягне за собою штраф до 432 євро, а миття автомобіля на вулиці може вилитися у покарання до 422 євро.