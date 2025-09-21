За высунутый в окно локоть штрафуют на 338 евро: где именно

В Италии даже при условии хорошего знания и соблюдения требований европейских правил дорожного движения водитель из другой страны может попасть в беду и нарваться на немалый штраф.

Как пишет moto.pl, все это направлено на улучшение безопасности водителей и пассажиров. Некоторые правила кажутся довольно странными, но их игнорирование обернется существенным финансовым наказанием.

Как итальянцы “оценивают” локоть в окне

Эта поза водителя знакома всем – многие любят выдвигать локоть в окно. Такой стиль вождения, когда водитель опускает окно и слегка выдвигает локоть, опираясь им на край двери, довольно распространен, особенно в жару.

Некоторые при этом даже краешек крыши щупают пальчиками и выстукивают ритмы мелодий из динамиков аудиосистемы. Вот только поклонникам таких музыкальных жестов в Италии полиция сразу выписывает контрамарку в банк для уплаты штрафа.

Нащупать краешек крыши можно, но в Италии за это можно получить штраф. Фото: Freepik

Причины такой позы разные. Одни делают это, чтобы остыть (отсюда и название – холодный локоть), другие – чтобы привлечь внимание к себе и своему автомобилю, демонстрируя свою расслабленность.

В 1990-х годах это считалось частью "хвастливого вождения". Сегодня это скорее юмористический жест. Такая поза за рулем в Италии может "стоить" от 85 до 338 евро.

Эротические намеки также наказываются штрафом

Через окно автомобиля можно стать "спонсором" итальянской казны и за другое игнорирование тамошних правил. Например, оставленное открытое окно на стоянке считается "поощрением к краже". Это влечет за собой штраф от 42 до 173 евро.

Несмотря на то, что вождение без одежды само по себе не является прямым нарушением правил дорожного движения, оно может стать проблемой, если кто-то в общественных местах увидит вас и обидится.

Когда жарко и водитель снял рубашку, то ему точно деньги мешают. Фото: сайт CarExplore

Поэтому в некоторых итальянских городах вождение с голым торсом может привести к штрафу в 500 евро. Так что подобных эротических намеков даже при хорошей фигуре с мускулистыми мышцами лучше избегать.

В целом перед поездкой в Италию стоит хотя бы разочек пробежать глазами местные дорожные законы и тогда вы будете знать, что оставленный включенный двигатель во время стоянки влечет за собой штраф до 432 евро, а мытье автомобиля на улице может вылиться в наказание до 422 евро.