Это тестовые рейсы, на которых будет проверяться работоспособность автономной системы.

Тестирование беспилотного Iveco S-Way – совместный проект Iveco и Plus, компании, специализирующийся на разработке программного обеспечения. Германия на несколько месяцев стала стартовой для испытаний, со временем тесты переместятся в Австрию, Францию и Италию.

Iveco ожидает, что испытания продемонстрируют, насколько умело программа PlusDrive может выполнять маневры под наблюдением водителя. Здесь определяющими будут вопросы безопасности движения и корректного обращения многотонной фуры с другими участниками дорожного движения.

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"Делая грузоперевозки более безопасными, более простыми и устойчивыми, новое поколение технологий прогнозирования безопасности на основе искусственного интеллекта PlusDrive поможет снизить риск несчастных случаев, улучшить экономию топлива и уменьшить нехватку водителей грузовиков в Европе. ", – сказал директор по технологиям и цифровым технологиям Iveco Group Марко Ликкардо.

IVECO S-Way оснащен современным программным обеспечением PlusDrive для автономного вождения на основе искусственного интеллекта. Здесь используется большое количество инновационных датчиков – лидары, радары и камеры, обеспечивающие компьютеру понимание окружения автомобиля.

В ходе теста маневры могут быть инициированы как водителем, так и предложены системой изменения полосы движения.

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Главный операционный директор и соучредитель Plus Шон Керриган подчеркнул, что чем раньше получится сделать этот продукт доступным для большего количества автопарков, тем лучше ситуация будет на дорогах.