Бронеавтомобили Iveco LMV итальянского производства помогают десантникам освобождать Украину от российских оккупантов.

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины показало на видео, как бронеавтомобили Iveco LMV помогают украинским военным выгонять оккупантов. Военные обнародовали видеоролик с таким авто.

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Бойцы ВСУ утверждают, что итальянский бронеавтомобиль маневренный и мощный. Десантники рассказывают, что такое авто помогает во время выполнения различных задач в ходе боевых действий. Важно, что БТР имеет высокую проходимость и прочную бронекапсулу для защиты экипажа.

Бронеавтомобиль Iveco LMV оснащен дистанционно управляемой пулеметной установкой, которая расположена на крыше.

Управлять ею можно при помощи двух джойстиков и монитора, на который выводится изображение с видеокамеры и других оптических приборов блока, размещенного на установке.







“Разведка, поиск, эвакуация – вот далеко неполный список путей применения таких бронеавтомобилей, предоставленных украинской армии международными партнерами для скорейшего освобождения наших территорий от российских захватчиков”, – отмечают в ДШВ.

Ранее сообщалось, что Норвегия передала Украине 14 подобных бронемашин в патрульной версии Iveco LAV III.

Переданные норвежские машины являются вариантом Iveco LMV – это армейский многоцелевой внедорожник с бронированным корпусом итальянского производства.



Бронированный автомобиль IVECO LAV III ВС Норвегии

Масса машины в базовой комплектации составляет 7 т, максимальная скорость – 130 км/ч, запас хода – 600 км. По состоянию на 2016 год в Вооруженных силах Норвегии было 170 автомобилей Iveco LAV в различных вариантах.