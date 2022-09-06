Грузовики Iveco окрашены в зеленый цвет и получили брендовые логотипы ФК "Рух".

Известный львовский бизнесмен передал Вооруженным Силам армейские грузовики Iveco ACM 90. Он опубликовал видео передачи техники львовским военным бригадам.

“Сегодня передал для нужд ВСУ двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, приобретенных в Италии, экскаватор, сетки и 20 раций”, – рассказал Григорий Козловский.

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Это не первая помощь армии со стороны одного из богатейших львовских бизнесменов.

Ранее за его средства для военных приобрели 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, минивэн, около 2000 саперных лопастей и т.д.

Армейские грузовики Iveco ACM 90, также известны в Италии под маркой Fiat ACM 80/90, производились по заказу итальянской армии в 90-х годах.

Этот автомобиль является производным от линейки грузовиков Iveco PC 4×4, которые в 1975 году были выпущены на рынок.