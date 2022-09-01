Гусеничные беспилотные платформы "THeMIS" сделаны в Эстонии и предназначены для вывоза из зоны боевых действий раненых.

Вооруженные Силы Украины получили первый гусеничный беспилотный электромобиль "THeMIS", производимый эстонской компанией Milrem Robotics. Это роботизированное транспортное средство движется благодаря дизельному двигателю и электрической тяге и предназначено для вывоза из-под обстрелов раненых бойцов, сообщает "Милитарный".

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По сути "THeMIS" – это платформа с кузовом на гусеницах, приводимая в движение электромоторами. Он может быть оснащен разными системами. В частности, транспортный вариант может перевозить людей, боеприпасы и амуницию.

Робот оснащен камерами, позволяющими проверять опасные зоны вблизи хода машины. Максимальная скорость комплекса невелика – всего 25 км/ч. У него низкий центр тяжести и почти полное отсутствие шума во время езды.

Машина достаточно компактная — длиной 240 см, шириной 200 см и высотой 115 см. В зависимости от модификации клиренс составляет 40-60 см, машина хорошо справится с бездорожьем и даже небольшими водными препятствиями. При снаряженной массе 1635 кг имеет номинальную грузоподъемность 750 кг, а максимальную – 1200 кг.

Время автономной работы – до 15 часов, исключительно на электроприводе – до 1,5 часа. В этом гибридном транспортном средстве могут применяться либо свинцово-кислотные, либо литиево-ионные аккумуляторы.



“THeMIS” управляется с помощью пульта дистанционного управления. Его можно запрограммировать на перемещение между разными точками.