Гусеничні безпілотні платформи "THeMIS" зроблені в Естонії та призначені для вивозу з зони бойових дій поранених.

Збройні Сили України отримали перший гусеничний безпілотний електромобіль “THeMIS”, які виробляє естонська компанія Milrem Robotics. Це роботизований транспортний засіб рухається завдяки дизельному двигуну та електричній тязі та призначений для вивезення з-під обстрілів поранених бійців, інформує “Мілітарний”.

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По суті “THeMIS” – це платформа з кузовом на гусеницях, які приводиться в рух електромоторами. Він може бути оснащений різними системами. Зокрема, транспортний варіант може перевозити людей, боєприпаси та амуніцію.

Робот оснащений камерами, які дозволяють перевіряти небезпечні зони поблизу ходу машини. Максимальна швидкість комплексу невелика – всього 25 км/год. У нього низький центр ваги та майже повна відсутність шуму під час їзди.

Машина досить компактна — завдовжки 240 см, завширшки 200 см та заввишки 115 см. В залежності від модифікації кліренс складає 40-60 см, тож машина добра впорається з бездоріжжям і навіть невеликими водними перешкодами. При спорядженій масі 1635 кг має номінальну вантажопідйомність 750 кг, а максимальну — 1200 кг.

Час автономної роботи — до 15 годин, виключно на електроприводі — до 1,5 години. В цьому гібридному транспортному засобі можуть застосовуватися або свинцево-кислотні, або літій-іонні акумулятори.



“THeMIS” керують за допомогою пульта дистанційного керування. Його можна запрограмувати на переміщення між різними точками.

Проєкт з придбання роботизованих комплексів для України під назвою “Журавель” організований Петром Порошенко та волонтерським медичним формуванням “Госпітальєри”. THEMIS свого часу придбали для армій 11 країн, включаючи Естонію, Німеччину, Нідерланди, Норвегію, Великобританію та США.