Штабна машина вітчизняного виробництва повністю автономна для шести осіб мобільного штабу.

На озброєння Збройних Сил України прийнято новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – машину штабну з причепом штабним МШ-ПШ та знімними модулями, повідомляє Головний командний центр ЗСУ.

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Машина штабна з причепом штабним (МШ ПШ) – це два контейнери, які можна встановити на будь-яке авто-контейнеровоз. Вона повністю автономна від зовнішнього постачання електроенергії та води, хоча може живитись і від наявних ресурсів.

В першому блоці обладнані робочі місця для шести осіб – з комп’ютерами, засобами зв’язку, екранами, безперебійниками, мережею тощо.

В другому відсіку – зона відпочинку з ліжками, душем та міні-кухнею. Система життєзабезпечення працює в цілодобовому режимі незалежно від пори року. Використання повнопривідних вантажівок робить мобільний штаб мобільним незалежно від доріг.

Виробництво таких штабних машин налагоджено на вітчизняному підприємстві.