Штабная машина отечественного производства полностью автономна для шести человек мобильного штаба.

На вооружение Вооруженных Сил Украины принят новейший образец техники подвижных пунктов управления – штабная машина с прицепом штабным МШ-ПШ и съемными модулями, сообщает Главный командный центр ВСУ.

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Машина штабная с прицепом штабным (МШ ПШ) – это два контейнера, которые можно установить на любое авто-контейнеровоз. Она полностью автономна от внешних поставок электроэнергии и воды, хотя может питаться и от имеющихся ресурсов.

В первом блоке оборудованы рабочие места для шести человек-с компьютерами, средствами связи, экранами, бесперебойниками, сетью и тому подобное.

Во втором отсеке – зона отдыха с кроватями, душем и мини-кухней. Система жизнеобеспечения работает в круглосуточном режиме независимо от времени года. Использование полноприводных грузовиков делает мобильный штаб мобильным независимо от дорог.

Производство таких штабных машин налажено на отечественном предприятии.