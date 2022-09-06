Вантажівки Iveco пофарбовані у зелений колір та отримали брендові логотипи ФК «Рух».

Відомий львівський бізнесмен передав Збройним Силам армійські вантажівки Iveco ACM 90. Він опублікував відео передачі техніки львівським військовим бригадам.

«Сьогодні передав для потреб ЗСУ двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, які придбав в Італії, екскаватор, сітки та 20 рацій», – розповів Григорій Козловський.

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Це не перша допомога армії з боку одного з найбагатших львівських бізнесменів.

Раніше за його кошти для військових придбали 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункційні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, мінівен, близько 2000 саперних лопат тощо.

Армійські вантажівки Iveco ACM 90, які також відомі в Італії під маркою Fiat ACM 80/90, вироблялися на замовлення італійської армії у 90-тих роках.

Цей автомобіль є похідним від лінійки вантажівок Iveco PC 4×4, які у 1975 році були випущені на ринок.

Наразі вантажівки Iveco ACM 80/90 знімаються з озброєння італійської армії та замінюються лінійкою вантажівок Iveco ACTL.