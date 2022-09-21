Бронеавтомобілі Iveco LMV італійського виробництва допомагають десантникам звільняти Україну від російських окупантів.

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показало на відео, як бронеавтомобілі Iveco LMV допомагають українським військовим виганяти окупантів. Військові оприлюднили відеоролик з таким авто.

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Бійці ЗСУ стверджують, що італійський бронеавтомобіль маневрений та потужний. Десантники розповідають, що таке авто допомагає під час виконання різноманітних завдань у ході бойових дій. Важливо, що БТР має високу прохідність та міцну бронекапсулу для захисту екіпажу.

Бронеавтомобіль Iveco LMV оснащений дистанційно керованою кулеметною установкою, яка розташована на даху.

Керувати нею можна за допомогою двох джойстиків та монітора, на який виводиться зображення з відеокамери та інших оптичних приладів блоку, який розміщений на установці.







«Розвідка, пошук, евакуація – ось далеко неповний перелік шляхів застосування таких бронеавтомобілів, наданих українській армії міжнародними партнерами для якнайшвидшого звільнення наших територій від російських загарбників», – наголошують у ДШВ.

Раніше повідомлялося, що Норвегія передала Україні 14 подібних бронемашин у патрульній версії Iveco LAV III.

Передані норвезькі машини є варіантом Iveco LMV – це армійський багатоцільовий позашляховик із броньованим корпусом італійського виробництва.



Броньований автомобіль IVECO LAV III ЗС Норвегії

Маса машини в базовій комплектації становить 7 т, максимальна швидкість – 130 км/год, запас ходу – 600 км. Станом на 2016 рік у Збройних силах Норвегії було 170 автомобілів Iveco LAV у різних варіантах.