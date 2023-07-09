Це тестові рейси, на яких буде перевірятися працездатність автономної системи.

Тестування безпілотного Iveco S-Way – спільний проект Iveco та компанії Plus, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення. Німеччина на кілька місяців стала стартовою для випробувань, з часом тести перемістяться в Австрію, Францію та Італію.

Iveco очікує, що випробування продемонструють, наскільки вправно програма PlusDrive може виконувати маневри під наглядом водія. Тут визначальними будуть питання безпеки руху та коректного поводження багатотонної фури з іншими учасниками дорожнього руху.

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"Роблячи вантажоперевезення безпечнішими, простішими та стійкішими, нове покоління технологій прогнозування безпеки на основі штучного інтелекту PlusDrive допоможе знизити ризик нещасних випадків, покращити економію палива та зменшити нестачу водіїв вантажівок у Європії", — сказав директор з технологій та цифрових технологій Iveco Group Марко Ліккардо.

IVECO S-Way оснащений сучасним програмним забезпеченням PlusDrive для автономного водіння на основі штучного інтелекту. Тут використовується велика кількість інноваційних датчиків - лідари, радари та камери, що забезпечують комп’ютеру розуміння оточення автомобіля.

Зазначається, що у ході тесту маневри можуть бути ініційовані як водієм, так і запропоновані системою зміни смуги руху.

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Головний операційний директор і співзасновник Plus Шон Керріган підкреслив, що чим раніше вийде зробити цей продукт доступним для більшої кількості автопарків, тим краща ситуація буде на дорогах.