Поліція не має права перевіряти військовослужбовців на стан сп’яніння за кермом: ухвала суду

Суддя Івано-Франківського апеляційного суду своїм рішенням у постанові № 351/1403/24 наголосив, що стосовно військовослужбовців діє спеціальний порядок їх огляду на стан сп`яніння, визначений приписами ст. 266-1 КУпАП. Відповідно, поліцейські самостійно не можуть здійснювати такий огляд.

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Військовий може бути підданий огляду тільки посадовою особою, уповноваженою на те начальником органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, з використанням спеціальних технічних засобів та тестів відповідно до порядку, встановленого ч. 2-7 ст. 266-1 КУпАП.

“Огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, а також військовослужбовців Збройних Сил України, щодо яких є підстави вважати, що вони у стані сп’яніння перебувають на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) та в заборонених законом інших місцях, проводиться посадовою особою, уповноваженою на те начальником органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, з використанням спеціальних технічних засобів та тестів” – сказано у 266-1 КУпАП.

Справа, у якій Снятинський районний суд виніс постанову стосовно військовослужбовця за те, що він керував автомобілем у стані сп’яніння (результати вимірювання за допомогою приладу "Драгер" становив 0,69%), визнана неправомірною. “Постанову Снятинського районного суду від 01.11.2024 щодо ОСОБА_1 скасувати, а провадження закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП (відсутність події і складу адміністративного правопорушення прим. ред.)”, - сказано у постанові Івано-Франківського апеляційного суду.