Полиция не имеет права проверять военнослужащих на состояние опьянения за рулем: решение суда

Судья Ивано-Франковского апелляционного суда своим решением в постановлении № 351/1403/24 отметил, что в отношении военнослужащих действует специальный порядок их осмотра на состояние опьянения, определен предписаниями ст. 266-1 КУоАП. Соответственно, полицейские самостоятельно не могут осуществлять такой осмотр.

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Военный может быть подвергнут осмотру только должностным лицом, уполномоченным на то начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, с использованием специальных технических средств и тестов в соответствии с порядком, установленным ч. 2-7 ст. 266-1 КУоАП.

“Осмотр на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, а также военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в отношении которых есть основания полагать, что они в состоянии опьянения находятся на улицах, в закрытых спортивных сооружениях, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения) и в запрещенных законом других местах, проводится должностным лицом, уполномоченным на то начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, с использованием специальных технических средств и тестов” – сказано в 266-1 КУоАП.

Решение, в которой Снятинский районный суд вынес постановлении в отношении военнослужащего за то что он управлял автомобилем в состоянии опьянения (результаты измерения с помощью прибора "Драгер" составил 0,69%), признано неправомерным. “Постановление Снятинского районного суда от 01.11.2024 по ЛИЦО_1 отменить, а производство закрыть на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП (отсутствие события и состава административного правонарушения прим. ред.)”, — сказано в постановлении Ивано-Франковского апелляционного суда.