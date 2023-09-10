Відповідальність за керування у стані сп’яніння досить сувора. Сума штрафу може становити від 17 до 51 тисячі гривень, до цього додається позбавлення права керування на строк від одного до десяти років.

Покарання за керування транспортними засобами у стані наркотичного (чи алкогольного) сп’яніння регламентується статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Для тих, кого вперше виявили під час керування автомобілем у стані сп’яніння, передбачено штраф 17 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Повторне протягом року вчинення такого порушення обійдеться у 34 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки. Також у цьому випадку передбачено оплатне вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт на строк десять діб.

Особа, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 51 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років та з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника. Окрім цього, може бути застосовано адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб.