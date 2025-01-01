Гучний вихлоп під час повітряної тривоги: які ризики для тих, хто шумить

Начебто військові з ППО попереджають: “Наша техніка для збиття цілей працює не лише за радаром — вона також ловить звук. І якщо ваша машина або мотоцикл реве на піврайону, система може автоматично навестись на вас”.

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Звісно, тих хто розуміє принципи роботи систем ППО, або хоча б частково пам'ятає шкільну програму з фізики за 7-9 клас, такі заяви можуть лише розсмішити. Але якщо говорити серйозно, то надто гучні машини та мотоцикли – небажане явище у містах навіть у мирний час.

Станом на липень 2025 року не прийнято жодного закону, який би прямо встановлював штрафи за гучний вихлоп транспортних засобів. Однак, рік тому у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект №9564, який передбачає штрафи за надто шумний вихлоп у розмірі 17 000 грн за перше порушення та 34 000 грн з можливим позбавленням прав за повторне.

Також нещодавно начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко говорив про “необхідність“ посилити контроль за гучністю вихлопу машин та мотоциклів. Хоча чіткої законодавчої бази для притягнення до відповідальності автомобілістів з шумним вихлопом немає, очільник КМВА заявив: "Будемо боротися відповідними методами: посилювати контроль та прискорювати пошук розв'язань цієї проблеми на інших рівнях".

Чи можуть оштрафувати за гучний вихлоп зараз?

Теоретично існує можливість штрафувати водіїв за надто гучний вихлоп. Це може відбуватися на підставі закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення" та відповідних санітарних норм. Цей закон регулює допустимі рівні шуму, і хоча він не стосується безпосередньо вихлопних систем, його положення можуть бути застосовані до випадків надмірного шуму, що порушує спокій громадян.

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Стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штрафи за порушення режиму тиші. Для громадян передбачено штраф від 85 до 255 гривень. Для суб'єктів господарської діяльності (наприклад, якщо шум створює бізнес): від 255 до 510 гривень. За повторне порушення протягом року: Для громадян: від 255 до 510 гривень. Для суб'єктів господарської діяльності: від 510 до 850 гривень.

Важлива деталь полягає у методі вимірювання гучності. Зазвичай для цього застосовують шумоміри – спеціальні прилади які мають бути повірені та сертифіковані. Наразі українська поліція не має такого обладнання, а штрафи виписані без проведення вимірювань навряд чи можна вважати законними.