В українському парламенті зареєстрували законопроект про введення штрафів за гучний вихлоп. Сума штрафу становитиме від 17 до 34 тисяч гривень.

Про роботу над законопроектом №9564 повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк.

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«Бачу, не тільки мене бісять гонщики з прямотоками на спорткарах та мотоциклах, які зараз так гучно стартують на вулицях міста, що часто плутаєш з прильотами ракет. Я просто бідкався, а колеги подали законопроект, щоб за це карати», - пише народний обранець.

«Пропонується доповнити КУпАП новою статтею відповідного змісту, відповідальність штраф до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів, повторне - 2000 + позбавлення прав до 6 місяців» - інформує нардеп.

Зазначимо, що для визначення рівня шумності і відповідності його стандартам поліція повинна мати спеціальні прилади – шумоміри. Вони мають бути сертифіковані та повірені.