Штраф має становити 510 грн - аналогічний тому, що платять за це порушення водії транспортних засобів.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт “Про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо безпеки експлуатації транспортних засобів” №9210-1 від 01.05.2023. В ньому депутати Олександр Ткаченко та Антоніна Славицька пропонують збільшити штрафи за порушення цілого ряду норм та правил дорожнього руху, особливо задля виправдання корупційної сертифікації транспортних засобів.

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Зокрема, до відповідальності планують залучити пасажирів транспортних засобів. Якщо вони не будуть використовувати паси безпеки в автомобілі чи шоломи на мототехніці, їх також пропонують штрафувати у розмірі 510 грн. Зараз поліцейські можуть виписати штраф лише водіям транспортних засобів.

Повторне правопорушення передбачає штраф у розмірі 1700 грн або примусові роботи строком до сорока годин. Щоправда, ця стаття передбачає ще й вилучення транспортного засобу, але як така міра покарання відноситься до власника автомобіля, якщо ПДР порушив пасажир – невідомо.

Втім, головна та найбільш заплутана частина цього законопроєкту стосується зовсім не пасажирів, а направлена на цементування такого рудименту життя українських автомобілістів, як сертифікація транспортних засобів. Попри те, що в парламенті нещодавно зареєстрували законопроєкт про скасування сертифікації тих автомобілів, які мають відповідний документ Євросоюзу, згадані народні депутати намагаються збільшити залежність вітчизняних автовласників від цієї корупційної системи. Виправдовують вони це тим, що в системі сертифікації працюють 15 так званих органів сертифікації, в яких ніби-то працюють тисячі українців – саме так зазначено в пояснювальній записці до цього законопроєкту. Однак не вказано, що мільйони автовласників змушені платити їм тисячі гривень за сумнівну послугу виписування непотрібних довідок.

Нардепи Ткаченко та Славицька пояснюють необхідність прийняття законопроєкту тим, що “однією із причин виникнення дорожньо-транспортних пригод та їх тяжких наслідків залишається керування транспортними засобами, які мають істотні технічні несправності, самовільно або технічно погано переобладнані, не відповідають технічним параметрам виробника тощо”. Однак вони не вказують, що такі причини призвели всього до 0,2% аварій з постраждалими (статистичні дані Нацполіції за 2022 рік), і цей показник стабільний протягом тривалого часу.

Попри таку надуману причину, нардепи хочуть посилити відповідальність автовласників за експлуатацію транспортних засобів без сертифікатів відповідності. Хоча жоден закон чи підзаконний акт не зобов’язує водія зберігати такий документ (він видається при першій реєстрації автомобіля в Україні та зберігається в Сервісному центрі МВС), але нардепи пропонують штрафувати автовласника за їх відсутність на 680 грн за перший раз і вдвічі більше – за повторне так зване “порушення”.

В законопроєкті міститься ще маса подібних “неточностей”, тому є надія, що профільний комітет та юридична служба парламенту “поховають” його серед сотень подібних в нетрях архіву Верховної Ради.