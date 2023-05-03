Штраф может составлять 510 грн – аналогичный тому, что платят за это нарушение водители транспортных средств.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов Украины по безопасности эксплуатации транспортных средств" №9210-1 от 01.05.2023. В нем депутаты Александр Ткаченко и Антонина Славицкая предлагают увеличить штрафы за нарушение целого ряда норм и правил дорожного движения, особенно для оправдания коррупционной сертификации транспортных средств.

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В частности, к ответственности планируется привлечь пассажиров транспортных средств. Если они не будут использовать ремни безопасности в автомобиле или шлемы на мототехнике, их также предлагают штрафовать в размере 510 грн. В настоящее время полицейские могут выписать штраф только водителям транспортных средств.

Повторное правонарушение предусматривает штраф в размере 1700 грн. или принудительные работы сроком до сорока часов. Правда, эта статья предусматривает еще и изъятие транспортного средства, но как такая мера наказания относится к владельцу автомобиля, если ПДД нарушил пассажир – неизвестно.

Впрочем, главная и самая запутанная часть этого законопроекта касается отнюдь не пассажиров, а направлена на цементирование такого рудимента жизни украинских автомобилистов, как сертификация транспортных средств. Несмотря на то, что в парламенте недавно зарегистрировали законопроект об отмене сертификации тех автомобилей, у которых есть соответствующий документ Евросоюза, упомянутые народные депутаты пытаются увеличить зависимость отечественных автовладельцев от этой коррупционной системы. Оправдывают они это тем, что в системе сертификации работают 15 так называемых органов сертификации, в которых якобы работают тысячи украинцев – именно так указано в пояснительной записке к этому законопроекту. Однако не указано, что миллионы автовладельцев вынуждены платить им тысячи гривен за сомнительную услугу выписки ненужных справок.

Нардепы Ткаченко и Славицкая объясняют необходимость принятия законопроекта тем, что "одной из причин возникновения ДТП и их тяжелых последствий остается управление транспортными средствами, которые имеют существенные технические неисправности, самовольно или технически плохо переоборудованы, не отвечают техническим параметрам производителя и т.д." Однако они не указывают, что такие причины привели всего к 0,2% аварий с пострадавшими (статистические данные Нацполиции за 2022 год), и этот показатель стабилен в течение длительного времени.

Несмотря на такую надуманную причину, нардепы хотят усилить ответственность автовладельцев за эксплуатацию транспортных средств без сертификатов соответствия. Хотя ни один закон или подзаконный акт не обязывает водителя хранить такой документ (он выдается при первой регистрации автомобиля в Украине и хранится в Сервисном центре МВД), но нардепы предлагают штрафовать автовладельца за их отсутствие на 680 грн за первый раз и вдвое больше – за повторное так называемое "нарушение".

В законопроекте содержится еще масса подобных "неточностей", поэтому есть надежда, что профильный комитет и юридическая служба парламента "похоронят" его среди сотен подобных в дебрях архива Верховной Рады.