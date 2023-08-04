В украинском парламенте зарегистрировали законопроект о введении штрафов за громкий выхлоп. Сумма штрафа составит от 17 до 34 тысяч гривен.

О работе над законопроектом №9564 сообщил в своем телеграмм-канале нардеп Ярослав Железняк.

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«Вижу не только меня беся гонщики с прямотоками на спорткарах и мотоциклах, которые сейчас так громко стартуют на улицах города, что часто путаешь с прилетами ракет. Я просто жаловался, а коллеги вижу уже подали законопроект, чтобы за это наказывать» - пишет народный избранник.

«Предлагается дополнить КУоАП новой статьей соответствующего содержания, ответственность штраф до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов, повторное - 2000 + лишение прав до 6 месяцев» - информирует нардеп.

Для определения уровня шумности и соответствия его стандартам полиция должна иметь специальные приборы – шумомеры. Они должны быть сертифицированы и поверены.