У київські владі пообіцяли боротись з гучним вихлопом авто та мотоциклів

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко говорить про “необхідність“ посилити контроль за гучністю вихлопу машин та мотоциклів.

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"Столицю знову тероризують ті самі гонщики на мотоциклах та авто з гучним вихлопом. До декого все ще тяжко доходить, що ми живемо в країні у війні. І що потрібно поважати тих, хто поруч", - пише Тимур Ткаченко.

"Будемо боротися відповідними методами: посилювати контроль та прискорювати пошук розв'язань цієї проблеми на інших рівнях", - пише очільник КМВА.