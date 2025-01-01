Укр
Ру

У київські владі пообіцяли боротись з гучним вихлопом авто та мотоциклів

У військовій адміністрації Києва планують заходи впливу на водіїв транспортних засобів з гучним вихлопом. Жодної конкретики з приводу процедур контролю поки немає.
У Києві хочуть боротись з гучним вихлопом - Auto24

ФОТО: https //freepik.com/|

Гучний вихлоп

Євген Гудущан
logo4 липня, 11:11
logo0
logo0 хв

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко говорить про “необхідність“ посилити контроль за гучністю вихлопу машин та мотоциклів.

Читайте також: Депутати хочуть штрафувати власників спорткарів і мотоциклів за надмірний шум вихлопу

"Столицю знову тероризують ті самі гонщики на мотоциклах та авто з гучним вихлопом. До декого все ще тяжко доходить, що ми живемо в країні у війні. І що потрібно поважати тих, хто поруч", - пише Тимур Ткаченко.

"Будемо боротися відповідними методами: посилювати контроль та прискорювати пошук розв'язань цієї проблеми на інших рівнях", - пише очільник КМВА.

#Автоподія #Новини