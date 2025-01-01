В киевские власти пообещали бороться с громким выхлопом авто и мотоциклов

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко говорит о “необходимости“ усилить контроль за громкостью выхлопа машин и мотоциклов.

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"Столицу снова терроризируют те же гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом. До некоторых все еще тяжело доходит, что мы живем в стране в войне. И что нужно уважать тех, кто рядом", - пишет Тимур Ткаченко.

"Будем бороться соответствующими методами: усиливать контроль и ускорять поиск решений этой проблемы на других уровнях", - пишет глава КГВА.