Укр
Ру

В киевские власти пообещали бороться с громким выхлопом авто и мотоциклов

В военной администрации Киева планируют меры воздействия на водителей транспортных средств с громким выхлопом. Никакой конкретики по поводу процедур контроля пока нет.
В Киеве хотят бороться с громким выхлопом - Auto24

ФОТО: https //freepik.com/|

Громкий выхлоп

Евгений Гудущан
logo4 июля, 11:11
logo0
logo0 мин

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко говорит о “необходимости“ усилить контроль за громкостью выхлопа машин и мотоциклов.

Читайте также: Депутаты хотят штрафовать владельцев спорткаров и мотоциклов за чрезмерный шум выхлопа

"Столицу снова терроризируют те же гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом. До некоторых все еще тяжело доходит, что мы живем в стране в войне. И что нужно уважать тех, кто рядом", - пишет Тимур Ткаченко.

"Будем бороться соответствующими методами: усиливать контроль и ускорять поиск решений этой проблемы на других уровнях", - пишет глава КГВА.

#Автособытие #Новости