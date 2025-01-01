Громкий выхлоп во время воздушной тревоги: какие штрафы для тех, кто шумит

Якобы военные из ПВО предупреждают: “Наша техника для сбивания целей работает не только по радару - она также ловит звук. И если ваша машина или мотоцикл ревет на полрайона, система может автоматически навестись на вас”.

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Конечно, тех кто понимает принципы работы систем ПВО, или хотя бы частично помнит школьную программу по физике за 7-9 класс, такие заявления могут только рассмешить. Но если говорить серьезно, то слишком громкие машины и мотоциклы – нежелательное явление в городах даже в мирное время.

По состоянию на июль 2025 года не принято ни одного закона, который бы прямо устанавливал штрафы за громкий выхлоп транспортных средств. Однако, год назад в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №9564, который предусматривает штрафы за слишком шумный выхлоп в размере 17 000 грн за первое нарушение и 34 000 грн с возможным лишением прав за повторное.

Также недавно начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко говорил о “необходимости“ усилить контроль за громкостью выхлопа машин и мотоциклов. Хотя четкой законодательной базы для привлечения к ответственности автомобилистов с шумным выхлопом нет, глава КГВА заявил: "Будем бороться соответствующими методами: усиливать контроль и ускорять поиск решений этой проблемы на других уровнях".

Могут ли оштрафовать за громкий выхлоп сейчас?

Теоретически существует возможность штрафовать водителей за слишком громкий выхлоп. Это может происходить на основании закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и соответствующих санитарных норм. Этот закон регулирует допустимые уровни шума, и хотя он не касается непосредственно выхлопных систем, его положения могут быть применены к случаям чрезмерного шума, нарушающего покой граждан.

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Статья 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафы за нарушение режима тишины. Для граждан предусмотрен штраф от 85 до 255 гривен. Для субъектов хозяйственной деятельности (например, если шум создает бизнес): от 255 до 510 гривен. За повторное нарушение в течение года: Для граждан: от 255 до 510 гривен. Для субъектов хозяйственной деятельности: от 510 до 850 гривен.

Важная деталь заключается в методе измерения громкости. Обычно для этого применяют шумомеры – специальные приборы, которые должны быть поверены и сертифицированы. Сейчас украинская полиция не имеет такого оборудования, а штрафы выписаны без проведения измерений вряд ли можно считать законными.