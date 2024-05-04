Довольно смелые выводы сделали ученые после исследования темы модификации глушителя/выхлопной системы автомобиля: сторонники такой кастомизации, скорее всего, склонны к садизму и психопатии.

Не исключено, что вы неоднократно ловили слухом не очень приятный резонанс звука и громкости машины или мотоцикла и назвали водителя психом. Можно утвердительно сказать, что вы были не так уж далеки от истины, поскольку за склонностью владельцев таких транспортных средств усматривается не только нарциссизм или чрезмерное самоуважение, но и психические расстройства и даже садистские намерения. Об этом говорится в публикации New York Post.

Год назад исследования на эту тему проводились под руководством профессора кафедры психологии и управления и организационных исследований Университета Западного Онтарио в Канаде Джули Эйткен Шермер Ph.D. Сейчас она вместе со своей командой вернулась к этому исследованию и первые выводы подтверждают ее предыдущий тезис: "Желание заполучить громкую машину с модифицированным глушителем имеют люди с высокими показателями психопатии и садизма".

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Участниками опроса стали 529 человек (289 мужчин, 234 женщины и 6 идентифицированных как другие) разных возрастных и профессиональных категорий, начиная от студентов бизнес-школы до людей 37-летнего возраста.

Для достижения целей этого исследования был создан вопрос, чтобы оценить влияние человека на транспортные средства, в частности на громкие автомобили с измененными глушителями. У опрашиваемых спросили, воспринимают ли они свой автомобиль как продолжение себя, или "крутые" громкие машины и сделали бы они свой автомобиль громче, модифицировав систему глушителя.

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Также была завершена шкала самооценки личности, измеряющая "темную тетраду", которая включает повседневный садизм, психопатию, нарциссизм и макиавеллизм. Эти шкалы были выбраны потому, что стандартные измерения личности имеют тенденцию оценивать более позитивные аспекты.

В исследованиях подобного направления ничего нового нет, потому что еще со времен создания конвейера для массового производства автомобилей маркетинговые исследователи пытались определить, как лучше всего совместить характеристики транспортных средств с возможными характеристиками потребителя. Если спортивные внедорожники изображаются в средствах массовой информации как идеальные варианты для коммуникабельных и активных людей, то минивэны показывают семейные ценности, а пикапы – экстрим или практичность сельских жителей.

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Другой тип кастомизации предполагает модификацию выхлопных систем, чтобы сделать транспортные средства более громкими. Поскольку эти модификации выхлопа мешают людям и животным, то они являются незаконными во многих странах. Однако количество модифицированных глушителей и усиленных двигателей, которые сеют слуховой хаос на дороге, растет.

Исследования показывают, что громкие кастомизированные автомобили действительно присущи очень неутешительному умственному описанию их владельцев, которые склонны к психотическому поведению и соответствуют профилю психопатов.

"Мы обнаружили, что садизм и психопатия указывают на тех, кто хочет изменить свои глушители, кто чувствует большую связь со своим транспортным средством, и они считают, что громкие машины - это действительно круто. Это бездушное игнорирование чувств других людей и их реакции. Вот так проявляется психопатия, они, видимо, получают удовольствие от того, что смотрят, как люди испуганы", – рассказывает Джули Шермер.

Основываясь на определениях шкалы опросника "Темной Тетради" (охватывает три черты личности: нарциссизм, макиавеллизм и психопатию), определено, что те, кто хочет, чтобы их машины были громче, пытаются заставить других заметить их, и поэтому нарциссизм или чрезмерное самоуважение может быть предвестником желания иметь более громкий автомобиль.

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Повседневный садизм отражает наслаждение наблюдать за тем, как другим наносится вред или болезненные ощущения, потому что громкие выхлопные системы могут напугать или удивить других. Повседневный садизм конкретно указывает на тех, кто модифицирует свои транспортные средства, чтобы сделать их более громкими.

Психопатия отражает желание быть жестоким по отношению к другим. Эта бездушная характеристика будет касаться более громких транспортных средств, поскольку беспокойство, которое они наносят другим, кажется явным показателем безразличия к тому, как другие чувствуют себя.

Автор трактата Джули Эйткен Шермер Ph.D обращает внимание, что результаты исследования вызывают беспокойство, поскольку они предполагают, что люди, которые делают свои транспортные средства громкими, мотивированы негативным состоянием, которое они вызывают у других.

Несмотря на то, что исследование является пилотным и требует повторения, результаты, вызывают особое беспокойство, поскольку количество транспортных средств с громкой выхлопной системой растет: мир то ли добрее не хочет быть, то ли агрессивнее становится...