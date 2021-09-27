На портале Электронных петиций Киевского городского совета появилось предложение о запрете транспорта с модифицированными системами выхлопа.

Петиция под номером 10716 предлагает “Запретить использовать на территории города Киева автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если те нарушают тишину и покой жителей в ночное время”.

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Автор петиции Юрий Яковлевич Марьин. За 17 дней петиция набрала 268 подписей из 6 000 необходимых для рассмотрения. До конца срока, отведенного на сбор подписей, осталось 43 дня.

“Эта проблема хорошо известна жителям многих районов Киева. Отдельные “отмороженные” автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Такие транспортные средства, согласно законопроекту, нужно отправлять на спецстоянку и держать там до тех пор, “пока глушитель не будет возвращен в штатный режим””, – пишет в своем предложении Юрий Яковлевич Марьин.

“Соответствующие нарушения зафиксируют камеры, оснащенные “шумомерами”. Штрафовать водителей будут в автоматическом режиме”, – предлагает господин Марьин.