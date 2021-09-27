На порталі Електронних петицій Київської міської ради з’явилась пропозиція про заборону транспорту з модифікованими системами вихлопу.

Петиція під номером 10716 пропонує "Заборонити використовувати на території міста Києва автомобілі і мотоцикли з повністю або частково модифікованими глушниками, якщо ті порушують тишу і спокій жителів в нічний час".

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Автор петиції Юрій Якович Мар'їн. За 17 днів петиція набрала 268 підписів з 6000 необхідних для розгляду. До кінця терміну відведеного на збір підписів залишилось 43 дні.

"Ця проблема добре відома жителям багатьох районів Київа. Окремі "відморожені" автомобілісти всю ніч безперервно ганяють на машинах і мотоциклах без глушників і з гучною музикою. Такі транспортні засоби, відповідно до законопроекту, потрібно відправляти на спецстоянку і тримати там до тих пір, "поки глушник не буде повернений в штатний режим"" - пише у своїй пропозиції Юрій Якович Мар'їн.

"Відповідні порушення зафіксують камери, оснащені "шумомірами". Штрафувати водіїв будуть в автоматичному режимі", - пропонує пан Мар'їн.