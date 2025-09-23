Suzuki вперше за понад 20 років змінила логотип: фото

Автовиробники все частіше відмовляються від 3D-емблем на користь пласких форм. Дизайнери зазначають, що двовимірні логотипи, як правило, краще відображаються на маленьких екранах, де люди найчастіше взаємодіють з брендами сьогодні. Suzuki вирішила не ігнорувати цей тренд й презентувала перший редизайн свого логотипа з 2003 року. Значок зберіг традиційний силует “S”, який майже не змінився з 1958 року, але тепер він має гладку, плоску поверхню з чіткими контурами, що обводять краї.

Хромоване покриття замінили на яскраве срібне, яке дещо нагадує алюміній. Компанія каже, що цей вибір є більш екологічним. Цікаво, що окрім Suzuki пласкі логотипи вже мають Volkswagen, Audi, Nissan, Mazda, BMW, Mini, Volvo, Kia, Opel, Renault, Peugeot, Aston Martin, Bentley, Lotus, Jaguar, Buick та Lamborghini, хоча, вірогідно, цей список продовжуватиме збільшуватись.

Японський автовиробник підтвердив, що оновлений значок є частиною ширшого просування ідентичності бренду під слоганом “By Your Side” (“Поруч з тобою”). Вперше він з'явиться на концептуальних моделях, які будуть представлені на виставці Japan Mobility Show 2025 30 жовтня. Згодом новий логотип отримають усі моделі Suzuki. Оскільки пропорції емблеми залишаються незмінними, її можна буде легко встановити на решітки радіатора та задні двері вже існуючих моделей.

"Нова емблема втілює прагнення Suzuki “ставити себе на місце клієнта для створення цінних продуктів”, що завжди було основною цінністю, а також нашу рішучість брати на себе нові виклики в майбутню епоху. Під корпоративним гаслом “Поруч з вами” ми продовжуватимемо забезпечувати інфраструктурну мобільність, тісно пов’язану з повсякденним життям, рухаючись вперед разом з нашими клієнтами та роблячи свій внесок у реалізацію сталого майбутнього", – сказав президент і генеральний директор Suzuki Тошіхіро Сузукі