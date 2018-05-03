Міністр соціальної політики Андрій Рева анонсував зміни в нарахуванні субсидій за послуги ЖКГ. Деякі автомобілісти найближчим часом будуть позбавлені пільг.

Так, в новому сезоні право отримувати субсидію позбавлять власників великих квартир більше 120 м2, будинків площею понад 200 м2, а також власників автомобілів віком до 5 років.

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При цьому, Андрій Рева повідомив, що якщо такий автомобіль був отриманий в якості транспорту для інвалідів від органу соцзахисту, то право на субсидію буде збережено. Також можуть бути розглянуті в індивідуальному порядку і випадки придбання авто перед виходом на пенсію. У такому варіанті субсидію також можуть зберегти.

Для решти громадян, у володінні яких знаходиться автомобіль віком до 5 років, субсидія на послуги ЖКГ виділятися не буде.

Чи багато таких субсідіантів серед покупців нових авто? Судячи з того, що в Уряді виділили їх в окрему категорію, такі випадки далеко не самотні.

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Очевидно, що таким чином, уряд робить більш вигідним володіння старим автомобілем або автомобілем з іноземною реєстрацією. З точки зору наповнення бюджету такий крок виглядає нелогічно, оскільки при покупці нових автомобілів в казну сплачуються більш істотні суми, ніж при перепродажі б / у авто на внутрішньому ринку або експлуатації «євроблях», власники яких взагалі не платять ніяких податків.