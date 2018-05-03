У квітні український автопарк поповнили 6,8 тис. нових легкових автомобілів. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року ринок виріс на 6%.

Лідируючу позицію на ринку займає Toyota. У квітні українці придбали 852 автомобіля цієї японської марки. В результаті, від свого показника річної давності Тойота відстала на 5 відсотків, про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Читайте також: "Бетмобіль" з українським корінням готовий до продажу

Друге місце дісталося Renault. Свою перевагу автомобілям цієї французької марки віддали 676 чол., що на 12% менше ніж у квітні 2017 року.

Volkswagen з 70-відсотковим зростанням зайняв третю позицію в рейтингу минулого місяця. Автомобілі цієї марки в квітні вибрали 611 автомобілістів.

Наступні позиції в рейтингу виглядають так:

Hyundai – 441 шт. (+26%)

Audi – 404 шт. (+64%)

Skoda – 385 шт. (+7%)

KIA – 298 шт. (-36%)

Mazda – 296 шт. (+44%)

Ravon – 251 шт. (+70%).

Читайте також: Чому зараз варто купувати автомобіль на єврономерах

Бестселером місяця став автомобіль Renault Duster з результатом в 308 покупців.

Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 26,1 тис. легкових автомобілів, що на 12% більше ніж роком раніше.