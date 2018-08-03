Стало відомо щонайменше про три моделі автомобілів та броньовик.

Корпорація "Богдан" повідомила, які автомобілі будуть брати участь у параді до Дня Незалежності України, що відбудеться 24 серпня на Хрещатику у Києві.

Зокрема, головною вулицею столиці проїдуть командирські позашляховики "Богдан 2351", санітарні автомобілі "Богдан 2251" та повнопривідні вантажівки "Богдан 6317". В даний момент триває її підготовка до урочистого заходу.

Крім того, на Софійській площі буде представлено броньований багатофункціональний автомобіль підвищеної прохідності "Барс-8", оснащений 120-мм мобільним мінометним комплексом.



Всього у параді військ головною вулицею столиці поряд із пішими розрахунками пройде більше 200 одиниць військової техніки.

Нагадаємо, що "Богдан" переробив санітарну машину для військових.