Санітарний автомобіль на базі китайського пікапа Great Wall отримав кілька змін, які мають покращити його зручність для військових медиків.

На основі пропозицій Міністерства оборони України, які були надані після критики експлуатаційних якостей автомобілів "Богдан 2251", фахівці компанії "Богдан Моторс" внесли в них ряд оновлень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зміни будуть незначними – зовні трохи змінять форму "кенгурятника", в медичний КУНГ додадуть штатні кронштейни під крапельниці. Стане можливим регулювання підсвічування шкали приладів, функцію блокування дверей під час руху можна буде відключити.

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Щоб полегшити пересування медичних екіпажів дорогами загального користування, автомобілі устаткують проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Також вмонтують переговорний пристрій між медичним відділенням та водієм. Це допоможе підтримувати постійний зв’язок між членами екіпажу.

Для того, щоб у нових автомобілів не було проблем через погану якість палива, на заводі вдосконалили паливну системи. Що саме зробили на заводі, щоб усунути цю проблему, не повідомляється.

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