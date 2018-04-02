Луцький автозавод "Богдан", який виготовляє пасажирський транспорт, продемонстрував двигуни вітчизняного походження на своїх тролейбусах.

Тролейбуси, які зараз випускаються корпорацією "Богдан", оснащуються тяговими моторами виробництва харківського підприємства "Електроважмаш". Перші зразки цих комплектуючих було вироблено ще минулого року, а зараз вони серійно встановлюються у нові тролейбуси "Богдан", повідомляє пресс-служба підприємства. Харківські двигуни пройшли сертифікацію, а випробування показали, що вони є кращими за попередні зразки за низкою характеристик.

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Кооперація з "Електроважмашем" стала фінальною крапкою програми імпортозаміщення у тролейбусах "Богдан", яку реалізує Корпорація, та дозволила позбутися залежності від закордонних двигунів. Раніше українські підприємства не виготовляли цілий ряд комплектуючих, тому вони надходили з різних країн, в тому числі Російської Федерації.

Як раніше повідомляв 24 Канал, виробник розповів, чому санітарні машини “Богдан” ламаються протягом місяця.