Корпорація «Богдан» розпочала випуск нового спеціалізованого автомобіля Богдан 2351. Він призначений для Збройних Сил України

Автомобіль “Богдан 2351” виконаний на базі шасі повнопривідного автомобіля Great Wall Winglе 5 doublecab, складається з посиленого шасі, дизельного двигуна з турбонаддувом моделі GW4D20, потужністю 105 кВт (143 л.с.) екологічного класу Євро IV.

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У “Богдана” – суцільнометалева подвійна кабіна для розміщення п’яти чоловік та вантажного відсіку з тентовою надбудовою. Кузовні частини виконані із забезпеченням пило-, водонепроникності внутрішнього простору та захисту від атмосферних опадів. Зовні кузов має лакофарбове захисне покриття зеленого кольору з антибліковим покриттям. Спереду додатково встановлено посилений захист радіатору.

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