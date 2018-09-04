Закони про зниження митних ставок на вживані авто у Верховній Раді приймуть, але вони будуть дуже змінені порівняно з першим читанням. Таку думку висловив один з народних депутатів.

Такий прогноз зробив народний депутат Ігор Попов, пише РБК-Україна в своєму матеріалі “Кінець канікул: чим займеться Верховна рада на осінній сесії”.

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“Перше читання було більш комплементарним до власників “євроблях”. Я думаю, до другого читання комітет запропонує більш жорсткі умови. Тобто, більш високі тарифи на розмитнення, ніж ті, які прийняли в першому читанні. І це буде компромісом між бажанням власників до повної лібералізації і потребами бюджету, який не захоче втрачати кошти”, – вважає депутат.

Нагадаємо, глава податкового комітету Верховної ради, народний депутат Ніна Южаніна (БПП) зазначила, що прийняття законопроектів №8487 та №8488 про нові правила оподаткування ввезення автомобілів принесе позитивний ефект для державного бюджету.