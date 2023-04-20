Рада пропонує підвищити штрафи для водіїв та запровадити покарання для пасажирів. Штрафи за використання несправного авто можуть зрости в 2,5 раза.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 9210, яким передбачено збільшення штрафів.

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Автори документу посилаються на те, що однією з причин виникнення ДТП може бути кермування автівками, які мають технічні несправності, самовільно чи технічно погано переобладнані, не відповідають технічним параметрам виробника. Втім, навіть за офіційною статистикою національної поліції частка таких ДТП не перевищує 1% від загальної кількості аварій.

За це передбачається зростання штрафу у 2,5 рази, тобто до 850 грн (замість 340 грн).

Таке саме порушення, але з використанням транспорту для перевезення пасажирів, вантажу або пошти, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 грн (замість нинішніх 680 грн).

За керування машиною без чинного сертифіката відповідності технічним нормам – штраф 850 грн.

Крім того, проект закону пропонує запровадити покарання для пасажирів, які не використовують шоломи або ремені безпеки – штраф у сумі 510 грн (зараз відповідальність за непристебнутих пасажирів несуть водії).

Також депутати хочуть заборонити експлуатацію транспортних засобів, ввезених з-за кордону, які не мають документів, що засвідчують відповідність авто вимогам технічних регламентів (від "Євро-2" до "Євро-6") та екологічних норм.