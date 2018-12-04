При цьому на ринку автомобіль Mercedes-Benz s600 коштує близько 5 мільйонів гривень.

Державна організація "Автобаза Державного управління справами" має намір закупити до кінця поточного року два автомобілі Mercedes-Benz s600 у товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільний Дім Україна Мерседес Бенц" за 41,985 мільйона гривень з ПДВ.

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Згідно інформації в системі електронних державних закупівель Prozorro, намір про підписання відповідного договору було опубліковано 29 листопада. Згідно з інформацією, дана закупівля проводиться з переговорною процедурою, а не на відкритому тендері. Тобто замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.

"Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не мають відрізнятися від вимог, які були визначені замовником у тендерній документації", - йдеться в обґрунтування застосування переговорної процедури. Строк поставки авто – 30 грудня 2018 року.

Разом з тим на ринку автомобіль Mercedes-Benz s600 коштує близько 5 мільйонів гривень. Також, згідно з інформацією в системі Prozorro, "Автобаза Державного управління справами" у цьому році проводила аналогічний тендер. Тоді компанія "КАР Тюнінг ексклюзив" запропонувала два авто Mercedes-Benz s650 Maybach за 30,37 мільйона гривень. Однак 16 липня тендер було скасовано у зв'язку з тим, що заявки для участі в торгах подали менше двох компаній.