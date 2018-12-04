У Раді пообіцяли продовжити пільговий період для власників "євроблях", які бажають їх розмитнити.

Українці не поспішають розмитнювати "євробляхи" за новими ставками, вважаючи їх невиправдано високими. Не допомагає навіть 50% знижка на акциз, яка діє протягом 90 днів з моменту прийняття законів про розмитнення (8487 і 8488).

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Тетяна Острикова, яка є головою підкомітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики вважає, що українці не розмитнюють авто за “відсутності достатньої роз'яснювальної роботи. Багато хто не має поняття, як відбувається розмитнення і які документи для цього необхідні. Через це на кордонах твориться справжній хаос".

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Її слова підтверджує і статистика. За тиждень дії нових правил розмитнення було легалізовано всього 74 автомобіля. На думку Тетяни Острикової, період для пільгового розмитнення слід продовжити.