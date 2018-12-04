На Львівщині перші "євробляхарі" внесли застави за перетин кордону у режимі транзиту.

Двоє українців внесли 125 тис. грн застави за ввезення на територію України автомобілів на єврономерах у режимі транзиту. Як інформує 3 грудня ДФС Львівщини, це перші випадки сплати застави на території Львівської митниці.

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У повідомленні ДФС вказано, що за авто Ford Foсus (2004 року випуску) українець вніс близько 70 тис. грн застави, а за авто Skoda Ocktavia (2005 року випуску) внесли 55 тис. грн застави. Речник Львівської митниці Роман Макар уточнив, що водії перетнули кордон та сплатили заставу на вихідних, 1 – 2 грудня.

Нагадаємо, що згідно з новими законами, “євробляхарам”, що в'їжджають в Україну у режимі транзиту, треба вносити заставу, що рівнозначна сумі розмитнення авто. Згодом суму внесеної застави можна повернути.